Generali, Messina “Ipotesi che scartammo, ora è irrealizzabile”

MILANO (ITALPRESS) – In merito a un investimento su Generali “è un’operazione che analizzammo tempo fa e scartammo perché ritenemmo che costruire una nostra compagnia di assicurazione, portandola da un utile di 200 milioni a un utile oggi di 1 miliardo, potesse creare molto più valore per i nostri azionisti invece di pagare avviamenti ad altri azionisti di altre aziende. Ormai abbiamo una quota di mercato anche sul segmento assicurativo, che ci porta nelle stesse condizioni che abbiamo sul mercato bancario. E quindi avremmo dei problemi di Antitrust. Questo significa che la cosa non è assolutamente realizzabile”. Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

