Un evento molto atteso dal Consorzio Agrario di Cremona, dedicato ai soci e focalizzato sull’innovazione tecnologica nel settore delle macchine agricole. L’incontro si è tenuto nella sede del Servizio Macchine del Consorzio, in via delle Vigne. Titolo: “Il futuro è 5.0 – Focus su Agevolazioni e Nuove Linee Guida”.

Gli esperti di Esseci Studio di Chiavenna (SO) hanno guidato i partecipanti in un approfondimento sulle agevolazioni disponibili e sulle ultime normative in evoluzione, svelando come le aziende agricole possano beneficiare di alcuni vantaggi.

Si è trattato di una opportunità di aggiornamento, rivolta principalmente ad aziende e operatori del settore agricolo per scoprire le opportunità offerte dalla transizione verso le tecnologie digitali più evolute.

