Cremona al top – come previsto – al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2025. La kermesse più attesa ha aperto i battenti con Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, affiancato in questo primo appuntamento da Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Tutti i 29 Campioni in gara si sono esibiti e al termine della serata sono stati svelati, in ordine sparso, i nomi dei cinque artisti che guidano la classifica provvisoria. Si tratta di:

Brunori Sas

Giorgia

Lucio Corsi

Simone Cristicchi

Achille Lauro

Ebbene, la canzone di Achille Lauro dal titolo “Incoscienti giovani” è stata scritta dal cremasco Davide Simonetta, mentre quella di Giorgia, “La cura per me”, dal vescovatino Michele Zocca in arte Michelangelo – che abbiamo visto anche all’Ariston come direttore d’orchestra durante l’esibizione di Noemi (CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE CANZONI “CREMONESI” DI QUESTO SANREMO). Questa prima graduatoria si è composta grazie ai voti della giuria di sala stampa, tv e web.

Oltre agli autori, la prima serata ha svelato un altro legame con il nostro territorio: a dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Massimo Ranieri è stato il cremasco Lucio Fabbri.

Ma è già tempo di guardare alla seconda serata, quella di mercoledì: sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti saliranno Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, oltre alla modella Bianca Balti. Prenderà il via la gara delle Nuove Proposte con l’esibizione dei quattro contendenti, mentre si esibirà la metà dei big in gara.

Le canzoni sanremesi che hanno un legame con Cremona e il suo territorio fanno parte di una speciale playlist, ascoltabile gratuitamente su Spotify: si chiama Cremona a Sanremo; per trovarla basta digitare “CremonaOggi” nella barra delle ricerche o cliccare qui. Alle canzoni storiche si aggiungono ora anche quelle del Festival 2025.

NOTE CREMONESI A SANREMO: SCEGLI LA CANZONE MIGLIORE

Giovanni Rossi

