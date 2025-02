SANREMO (ITALPRESS) – Bianca Balti ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo con uno spirito preciso: non essere vista come “la malata di cancro”, ma come una professionista che sfila e si diverte. “Voglio che la mia presenza sia una celebrazione della vita. Il dolore c’è stato, ma questa sera voglio solo godermela”.

xg8/mgg/gtr

© Riproduzione riservata