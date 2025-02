A2A Calore e Servizi comunica che è stato avviato un intervento straordinario in via Trebbia, a seguito del rilevamento di un’anomalia termica in corrispondenza

dell’incrocio con via Massarotti.

La Società è impegnata a ridurre al minimo l’impatto di queste operazioni sulla circolazione stradale e sulla quotidianità dei cittadini: per questo, i lavori si stanno svolgendo con uno scavo di limitata estensione, che al momento non ha richiesto modifiche alla viabilità.

Per consentire gli approfondimenti tecnici indispensabili, a partire da lunedì 17 febbraio verrà implementata una modifica temporanea alla circolazione, con la chiusura dell’ingresso da via Massarotti a via Trebbia.

A2A Calore e Servizi si scusa per eventuali disagi e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 800.933387.

