Si è svolto questo pomeriggio (giovedì 13 febbraio 2025) nell’aula magna dell’Ospedale di Cremona il convegno “Challenging Clinical Cases: Meet the Experts”, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri, l’AMCO, in collaborazione con l’Area Giovani ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

Ad aprire i lavori è stato il direttore generale dell’ASST di Cremona Ezio Belleri che ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Un momento di confronto scientifico sulle nuove modalità per gestire e trattare le patologie cardiovascolari utile ad apprendere tecniche innovative e nuove tecnologie. Siamo contenti di ospitare i giovani specialisti che vengono da diverse parti della Lombardia e di Italia. Anche l’Asst sta assumendo giovani cardiologi sui quali contiamo molto per lo sviluppo delle Cardiologie di Cremona e Oglio Po. L’entusiasmo è l’energia di chi sta per cominciare una professione così preziosa è un elemento di forza delle organizzazioni»

Come ha spiegato il professor Carlo Lombardi (Direttore Cardiologia Cremona) «durante la giornata di studio sono stati trattati casi clinici molto particolari e didatticamente molto importanti con una modalità dinamica e interattiva. Fra i principali temi trattati l’infarto del miocardio, lo scompenso cardiaco, le aritmie cardiache e la miocardite».

