Presentata anche a Cremona la “Carovana per Gaza”, iniziativa promossa dal comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia per raccogliere fondi a sostegno delle attività di Emergency nella Striscia di Gaza.

Dopo il debutto a Soncino il 18 gennaio, la carovana solidale è approdata in diverse piazze del territorio raccogliendo in tutto 7.000 euro; sabato 15 febbraio è prevista la tappa conclusiva nella città del Torrazzo, dove uno stand per le donazioni sarà allestito in piazza Stradivari dalle 10 alle 12:30. Anpi ha deciso di promuovere l’attività quale azione concreta in sostegno della popolazione di Gaza profondamente colpita dalla guerra.

L’associazione indipendente Emergency, che da trent’anni offre cure medico-chirurgiche alle vittime dei conflitti, è entrata a Gaza nell’agosto 2024 dopo mesi di trattative: gestisce una clinica ad Al-Qarara costruita ex novo e fornisce supporto medico e logistico all’ambulatorio di Al-Mawasi. In entrambe le strutture i pazienti possono ricevere gratuitamente cure di base, farmaci e medicazioni anche in seguito ad interventi chirurgici.

