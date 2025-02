E’ stanca e amareggiata, Ida, la cremonese che sta portando avanti un’aspra battaglia per tornare in possesso della sua abitazione, in zona Porta Milano, occupata abusivamente dall’ex inquilina, che ha smesso di pagare l’affitto e non ha ancora sgomberato la casa, nonostante la sentenza di sfratto per morosità emessa dal tribunale.

Ieri Ida è tornata negli studi di Mediaset per partecipare alla trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano, e ancora una volta ha ricevuto telefonate e messaggi di vicinanza e solidarietà. La giustizia?”, ha detto oggi Ida ai microfoni di CR1. “Mi sono sentita abbandonata, ma tutta questa vicinanza dei cremonesi mi commuove e mi sprona ad andare avanti. Voglio tornare in possesso della mia casa“.

Ora la donna ha messo il caso nelle mani di un legale. Spera che la situazione si sblocchi e che presto possa lasciare il suo alloggio di fortuna per far rientro nella sua abitazione.

Il servizio di Sara Pizzorni

