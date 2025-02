Report Bei, imprese italiane fiduciose sugli investimenti

ROMA (ITALPRESS) – Gli investimenti delle imprese in Italia hanno segnato un aumento del 9,4% rispetto ai livelli pre-Covid, trainati in particolare dal supporto del settore pubblico. Un risultato che evidenzia la resilienza e la fiducia delle aziende nel rafforzare le proprie attività. È quanto emerge dalla nuova indagine sugli Investimenti del Gruppo BEI, che ha analizzato le strategie di circa 13.000 imprese in tutta l’Unione Europea e negli Stati Uniti. Le aziende italiane, secondo la Banca europea degli investimenti, hanno adottato tecnologie digitali avanzate, come big data, droni, piattaforme e intelligenza artificiale, in percentuale simile alla media europea, il 71% rispetto al 74%. Fra i vari settori, quello delle costruzioni risulta essere uno dei meno digitalizzati. Sempre secondo Bei, gli investimenti per contrastare il cambiamento climatico sono in aumento, seppur inferiori alle media UE. Bene il ricorso alle rinnovabili, meno diffuse altre strategie di mitigazione ambientale. E ancora, le imprese italiane finanziano la maggior parte degli investimenti con risorse proprie, mentre il ricorso ai finanziamenti esterni resta stabile e sopra la media UE: 52% contro 42%.

fsc/gtr

