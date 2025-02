Il liceo Manin apre le sue porte al mondo universitario con il salone dello studente in versione itinerante. Questo approccio personalizzato ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli studenti, mettendoli in contatto diretto con rappresentanti universitari e di altre realtà della formazione, fornendo ai ragazzi informazioni essenziali per scelte consapevoli riguardanti il loro futuro.

Edoardo Piazza, rappresentante d’istituto del Manin, dichiara: “Noi studenti abbiamo così la possibilità, in comodità, senza dover spostarci dall’Istituto, di visionare tutte le università che ci interessano, anche quelle che non ci interessano perché no. E’ un’ottima esperienza appunto. Io personalmente ho parlato con l’Università di Brescia e ho chiesto informazioni perché è quella che mi interessa di più”.

Nel corridoio del liceo è quindi stata allestita un’intera zona con stand e relatori, agli studenti vengono forniti l’ora e il tempo a disposizione.

Edoardo Rini, professore e referente orientamento in uscita per il Manin, commenta: “Hanno un’ora, ogni gruppo formato da tre classi. Scendono nella zona stand e hanno un’ora di tempo per girare, chiedere informazioni, parlare, avere anche un po’ di materiale informativo e confrontarsi un po’ con l’offerta presente”.

Da parte degli studenti è stato anche organizzato un incontro con gli ex studenti nel monteore scolastico. Spiega Piazza: “Abbiamo quest’anno un monteore dedicato all’orientamento. Abbiamo invitato gli ex studenti della scuola per parlarci un po’ di come si trovano nelle loro facoltà, cosa studiano… E’ stato un ambiente molto familiare, nel senso che molti sono nostri amici e quindi anche per noi studenti è più facile interagire e relazionarci”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata