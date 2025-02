SANREMO (ITALPRESS) – “Io sono sempre molto spontanea, nel bene e nel male. Accetto tutti i lati della mia personalità e non li giudico più, forse anche per questo mi sento più serena”. Così Elodie racconta il suo percorso personale e artistico in un’intervista, sottolineando l’importanza dell’autenticità e della consapevolezza di sé.

