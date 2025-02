La classe 5a indirizzo Chimica e materiali dell‘Istituto Torriani ha frequentato una lezione diversa dal solito. Al dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Milano, gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio di produzione dell’idrogeno, approfondendo il concetto della cosiddetta “green chemistry” (chimica sostenibile).

L’esperienza, al di là dell’aspetto formativo, ha rappresentato un’importante occasione per l’orientamento in uscita dei ragazzi che tra non molto concluderanno il proprio percorso scolastico.

E siccome tutto è chimica, le docenti Eletta Censi e Giovanna Galli hanno poi accompagnato gli studenti al Museo del Novecento in Piazza Duomo; infatti, tra le opere di arte contemporanea, i futuri periti chimici hanno potuto osservare un’installazione sull’ossidazione del rame.

