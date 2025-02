Allerta gialla per vento forte dalla tarda mattinata di oggi in anche in provincia di Cremona, come pur nelle province di Mantiva e Brescia. Lo segnala il servizo allerta-LOM di regione Lombardia: “Venti in netto rinforzo da Nord-est sui settori orientali di Prealpi e pianura, con particolare riferimento ai settori costieri del Lago di Garda, al mantovano e al cremonese.

“Già dal pomeriggio vento in progressiva attenuazione su tutta la regione fino a venti deboli o molto deboli in serata sulla pianura, moderati settentrionali solo a quote medio-alte su Alpi Retiche e Appennino. Non esclusi isolati e brevi temporali sulla bassa pianura orientale. Precipitazioni in cessazione entro la serata”.

