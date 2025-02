BMW iX, lusso e piacere di guida a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) – La nuova BMW iX è una combinazione di lusso e piacere di guida a zero emissioni. Progettata per la mobilità elettrica ha prestazioni di guida ottimizzate e un’autonomia massima di 701 chilometri, risultato delle tecnologie BMW EfficientDynamics. Grazie al costante sviluppo dell’elettronica delle prestazioni e alla messa a punto dei cuscinetti delle ruote e degli pneumatici, il consumo è stato ridotto di oltre l’8%. Per la nuova BMW iX xDrive60, ciò si traduce in un aumento dell’autonomia di circa 60 chilometri. Esternamente colpisce la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow, con illuminazione di contorno, di serie per la nuova BMW iX M70 xDrive, disponibile come nuova opzione per le altre versioni. Anche i fari sono stati ridisegnati, includendo elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione. L’equipaggiamento di serie comprende fari adattivi a LED con funzione di illuminazione in curva e nuove luci per la guida in città. Il pacchetto M Sport, ora disponibile come optional, comprende grandi prese d’aria nella parte anteriore e riflettori verticali nella parte posteriore. In combinazione con il pacchetto M Sport Pro sono disponibili i fari e luci posteriori M Shadow Line scuri. La nuova BMW iX M70 xDrive è dotata di serie delle caratteristiche di design del pacchetto M Sport e del pacchetto M Sport Pro, tra le quali la griglia a doppio rene BMW specifica per il modello con logo M, le calotte degli specchietti retrovisori esterni nere e gli esclusivi cerchi in lega leggera M da 22 pollici. I nuovi modelli arriveranno in primavera.

