Domenica 16 marzo è ancora lontana ma la macchina organizzativa della Corsa Rosa 2025 è partita da tempo. Venerdì mattina in aula magna al liceo Anguissola è stata presentata la maglia ufficiale della manifestazione, realizzata dai ragazzi del quarto anno del corso di comunicazione.

Lucrezia Aligutti, studentessa dell’Anguissola: “Dopo varie lezioni teoriche di comunicazione e storia dell’arte, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo discusso che tematiche per noi suscitasse la Corsa Rosa. Il nostro gruppo fin da subito si è concentrato sull’idea di una donna forte, indipendente, solida all’interno della società. Abbiamo deciso di inserire degli individui all’interno del logo proprio per comunicare il messaggio che la donna non è sola, non si deve sentir sola e di come la donna sostiene e deve essere sostenuta sia da uomini che da donne”.

Veronica Bono, studentessa: “Tra i particolari che voglio sottolineare del logo, c’è il viso della donna, che ha gli occhi socchiusi. Questa scelta vuole indicare il fatto che la nostra protagonista è assorta, ma allo stesso tempo serena. Il volto della donna è inoltre seguito da una lunga chiama di capelli sulla quale poggiano diverse sagome di due colori diversi, il rosa che sta ad indicare le donne e il blu per gli uomini”.

L’Anguissola da anni porta avanti valori come la parità di genere e la lotta alla violenza sulle donne grazie al comitato “l’amore non distrugge”. Nei corridoi del liceo ci sono infatti locandine, messaggi e poster che educano gli studenti al rispetto.

Angelica Manzi, studentessa: “Il Comitato è nato e cresciuto qui, lo portiamo avanti da tantissimi anni. Questo comitato si occupa di sensibilizzare su questi temi non solo per gli studenti dell’Anguissola e altri dipartimenti, ma soprattutto anche la città di Cremona. Siamo da tre anni vincitori del concorso sul logo della corsa rosa e quindi tutto l’istituto si cimenta nel cercare di capire quali sono i temi principali, lavorarci insieme, discuterne e poi creare un luogo creativo e bello che può essere divertente per tutti noi”.

Da parte del Marathon Cremona la collaborazione con l’Anguissola è fondamentale per educare le nuove generazioni come spiega Anna Feroldi, referente della corsa rosa.

“È importante perché questa è una scuola che raccoglie molto i nostri obiettivi di Marathon Cremona e dell’evento della Corsa Rosa in sé. Hanno questi obiettivi rivolti sia al mondo femminile che ovviamente anche a quello maschile”.

