Prosegue la rassegna Camminare su un filo di seta dedicata alla sostenibilità ambientale ed economica, alla crisi climatica e al consumo critico.

Il secondo appuntamento del 2025 sarà venerdì 21 febbraio e avrà come protagonista il noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli che terrà alle ore 10:00 la videoconferenza “Crisi climatica e transizione energetica: quali scenari per il futuro?”, presso l’Aula Magna Claudio Maffezzoni del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano.

Aprirà i lavori il Prof. Gianni Ferretti, Prorettore del Polo di Cremona, con un saluto a tutti i partecipanti che hanno deciso di aderire a questa iniziativa su un tema così attuale che vede anche l’università in prima linea per sensibilizzare non solo i giovani ma tutta la cittadinanza allo sviluppo e all’arricchimento di una coscienza sociale. L’Università infatti non è solo formazione accademica, ma ha un ruolo essenziale nello sviluppo sociale del nostro Paese.

Introdurrà la lectio magistralis il Prof. Mario Grosso, Delegato della Rettrice ai Rapporti con le reti delle università sostenibili e referente scientifico, insieme al Prof. Mario Motta, Delegato della Rettrice per la Transizione Energetica, del progetto “carbon management” di Ateneo, per testimoniare come il Politecnico promuova la cultura dello sviluppo sostenibile in tutte le sue attività istituzionali, nella didattica e nella ricerca.

Collaborare con la società e aiutarla a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello globale, nazionale e locale è parte integrante della missione dell’Ateneo che attraverso il Piano strategico di sostenibilità opera con crescente impegno da molti anni su almeno quattro fronti: sostenibilità ambientale, promozione della ricerca responsabile, cooperazione internazionale e pari opportunità. “In particolare” – anticipa il Prof. Grosso – “il Piano di Mitigazione delle emissioni di CO2 del 2024 recepisce gli impegni di riduzione delle emissioni previsti dal Piano Strategico di Sostenibilità e descrive le azioni che l’Ateneo ha messo in atto e che prevede di implementare per avere un ruolo.

attivo nel contrasto al cambiamento climatico. Il Piano, elaborato grazie alla collaborazione di più strutture del Politecnico di Milano, rappresenta un contributo concreto allo sforzo globale di mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché un altro tassello verso la realizzazione di un Campus Sostenibile.”

Il cambiamento climatico è la sfida più urgente del nostro tempo e i suoi effetti sono già una realtà. Questa conferenza offre un’occasione imperdibile per capire come affrontarla, con una guida d’eccezione: Luca Mercalli, meteorologo e climatologo di fama. Mercalli analizzerà le cause e le conseguenze della crisi climatica e ci accompagnerà in un viaggio attraverso le soluzioni possibili, con un focus sulla transizione energetica. Un appuntamento cruciale per acquisire conoscenze, porre domande e unirsi alla discussione sul futuro del pianeta.

Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, master in scienze della montagna all’Université de Savoie-MontBlanc, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università in Italia (Università di Torino-SSST), Svizzera e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in una casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e coltivando l’orto.

È consulente dell’Unione Europea e già consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per RAI ha collaborato a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli” e “TGMontagne” e Rainews24. Giornalista scientifico, editorialista per Il Fatto Quotidiano, ha lavorato prima a La Repubblica e poi a La Stampa e ha al suo attivo migliaia di articoli e oltre 3000 conferenze. Tra i suoi libri: Filosofia delle nuvole (Rizzoli), Viaggi nel tempo che fa (Einaudi), Prepariamoci (Chiarelettere), Non c’è più tempo (Einaudi), Il clima che cambia (BUR), Salire in montagna (Einaudi), il libro per bambini Uffa che caldo (ElectaKids) e il fumetto Il tuo clima (TataiLab).

Camminare su un filo di seta significa stare in equilibrio precario, come oggi siamo tutti noi, che ci troviamo a fronteggiare una crisi climatica perdurante da decenni e che sta assumendo contorni via via più foschi, con disastri causati da tempeste improvvise, bombe d’acqua e fenomeni di siccità sempre più frequenti.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, ha già riscosso un buon successo di pubblico e critica e rappresenta un’occasione preziosa per la città di Cremona per crescere in consapevolezza e responsabilità verso le sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Promossa dal Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, grazie alla partecipazione di un gruppo di associazioni e con il patrocinio del Comune di Cremona, questa iniziativa è realizzata nell’ambito della ‘Trama dei Diritti’ lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

Partecipano alla rassegna: Città Rurale, Filiera Corta Solidale, Nonsolonoi Altromercato, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Cai Cremona. Un ringraziamento alla generosità di Fondazione Città di Cremona per il sostegno all’iniziativa.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti in programma:

Lunedì 24 febbraio – Presentazione libro

La dieta amica del clima: una piccola rivoluzione nella lista della spesa

Incontro con l’autore Giuliano Rancilio – Cinema Filo ore 20:45

Lunedì 31 marzo – Seminario divulgativo

I ghiacciai raccontano la crisi climatica, nell’Anno Internazionale dei ghiacciai

Con il Gruppo Glaciologico Lombardo – Cinema Filo ore 20:45

