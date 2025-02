Sport cremonese in lutto per la morte di Giovanni Rebeccani, giovane istruttore di minibasket, che allenava i piccoli cestisti della Juvi.

Ad annunciare la scomparsa del giovane coach è stata la stessa Ferraroni Juvi Cremona, con il seguente comunicato, apparso sul sito ufficiale e sui canali social della società.

“La Ferraroni JuVi Cremona esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giovanni Rebeccani. Giovanni, classe 1998, studente di matematica ed appassionato istruttore minibasket, divideva il suo impegno tra la JuVi ed un centro minibasket a Pralboino. Entrato a far parte dello staff delle giovanili in questa stagione, si era subito distinto per le sue grandi doti umane e professionali, diventando un punto di riferimento per i giovani atleti”.

“In questo momento di grande dolore – aggiunge la Juvi -, la società si stringe con affetto alla famiglia Rebeccani, porgendo le più sentite condoglianze”.

La notizia ha profondamente colpito i piccoli atleti che Giovanni Rebeccani allenava, ma anche i loro genitori, oltre che tutto il panorama sportivo cremonese, in cui il giovane istruttore era conosciuto e stimato.

