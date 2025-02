Geppi Cucciari “Un bacio alla Meloni? Lo mando col braccio di Elodie”

SANREMO (ITALPRESS) – “Un bacio alla Meloni? Lo mando col braccio di Elodie”. Geppi Cucciari risponde con una battuta in conferenza stampa a chi le chiede se manderebbe un bacio alla Meloni. Non commenta, invece, le polemiche sulle co-conduzioni sanremesi degli scorsi giorni. «Ho rapporti ottimi con tutti. Poi arrivate voi a mettere zizzania nelle biografie degli altri!», ha detto ironicamente. «Io piuttosto che giudicare il lavoro di una mia amica e collega mi butto nel canale di Mamma Arranca, che sta in Sardegna!». Poi ha concluso: «Io ho trovato che Katia sia stata bravissima. I numeri stanno dando ragione a Carlo Conti, qualunque cosa avesse fatto lo avrebbero comunque criticato». (ITALPRESS).

xg8/tvi/gsl

© Riproduzione riservata