Continuano le soddisfazioni per i fratelli cremonesi Vittorio e Alessandro Gaboardi, allevatori di successo ormai conosciuti in tutto il mondo per la qualità della carne Wagyu che nasce alla Cigolina di Castelnuovo Bocca d’Adda.

Nella puntata di Striscia la notizia in onda stasera, venerdì 14 febbraio, saranno infatti i protagonisti di un servizio dedicato alla loro realtà nell’ambito della rubrica Paesi e Paesaggi, curata dall’inviato Davide Rampello.

Contenuti e immagini top secret ma attenzione altissima per quella che ormai è diventata un’eccellenza anche al di fuori dei nostri confini: razza giapponese, nata e allevata in Italia, la Wagyu offre una carne pregiatissima, caratterizzata dalla sua particolare marezzatura.

Già protagonisti della trasmissione di CR1 “Punto Verde”, ora i fratelli Gaboardi sbarcano sui canali nazionali.

© Riproduzione riservata