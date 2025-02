Primi esiti delle iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico dopo la chiusura delle procedure online, il 10 febbraio. I dati definitivi non sono ancora stati pubblicati e quelli che seguono sono stati attinti direttamente dalle dirigenze. Per quanto riguarda il ciclo di studi secondari superiori, a Cremona come nel resto d’Italia si registra un vero boom della formula 4+2.

L‘istituto Ghisleri Vacchelli ha scommesso proprio su questo nuovo percorso professionale – tecnologico che consente di acquisire il diploma dopo 4 anni anzichè 5 e di proseguire, se si vuole, per altri 2 anni negli ITS Academy, conseguendo un titolo di alta specializzazione tecnica. Sono stati 19 gli studenti che hanno scelto questa strada che vanno ad aggiungersi ai 181 dell’indirizzo economico, dove verranno create 8 sezioni e ai 49 dell’indirizzo tecnologico Costruzioni, ambiente e territorio (ex geometri). Una forte crescita quella del Ghisleri – Vacchelli, che termina il presente anno scolastico con 6 quinte ed inizierà il prossimo con 11 cassi prime.

Il diplomato del corso quadriennale sarà un “data scientist” le cui competenze chiave spaziano dalla programmazione ed analisi, all’elaborazione e modellizzazione statistica, dalla pratica di machine learning e AI, alla creazione di report e dashboard.

Il liceo Aselli vede 82 iscritti allo Scientifico tradizionale e 105 al liceo delle Scienze Applicate, mentre al liceo delle Scienze Umane Anguissola sono 203 i nuovi iscritti comprendendo tutte le articolazioni.

Al Manin sono 36 iscritti gli iscritti al Liceo Classico e 92 al Linguistico. Per la preside Maria Grazia Nolli, “si tratta di un risultato assolutamente soddisfacente perché il classico purtroppo a livello nazionale è in calo, ma è fisiologico, e noi siamo in controtendenza perchè cresciamo rispetto all’anno scorso. Questo traguardo premia il nostro lavoro unito all’impegno che mettiamo ogni anno nell’orientamento. Sul linguistico teniamo i nostri standard, siamo altrettanto contenti.”

All’istituto Torriani complessivamente sono 354 gli iscritti alle prossime prime: 38 i nuovi iscritti al liceo sportivo (ma non tutti potranno averne accesso perchè la scuola è vincolata a sezione unica) e 95 al liceo scienze applicate (una cifra in netto rialzo rispetto al dato storico); nell’indirizzo tecnico (che registra nel complesso un calo), 23 iscritti a Chimica materiali e biotecnologie; 26 Elettronica; 94 Informatica e telecomunicazioni; 38 meccanica – meccatronica – energia. Guardando agli anni passati, sono in calo gli iscritti a Chimica ma molti che hanno scelto il liceo sportivo (a numero vincolato) hanno come seconda opzione Chimica, quindi i numeri del corso tecnico dovrebbero rialzarsi.



Nei corsi professionali del Torriani (ex Apc) 35 gli iscritti al corso di manutenzione e assistenza tecnica, un dato che viene considerato molto buono e 5 al corso di industria e artigianato per il Made in Italy.

L’istituto Agrario Stanga ha al momento 79 iscritti, di cui 54 al corso tecnico e 25 a qello professionale, in calo rispetto agli anni scorsi.

Mancano all’appello, perchè non comunicati, i dati relativi allo Stradivari (Liceo Musicale, Artistico, Moda e Liuteria); e all’Einaudi.

Giuliana Biagi

