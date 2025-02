Giovedì 20 febbraio, alle ore 17.30, il Gruppo Consiliare Lega Lombarda Salvini del Comune di Cremona organizza un incontro dedicato alla crescita adolescenziale. L’evento, che si terrà a Spazio Comune, sarà introdotto dal Capogruppo in Consiglio Comunale Jane Alquati e moderato da Carlo Ferrari di Lega Giovani Cremona.

“Ho voluto fortemente la realizzazione di questi incontri per proseguire quanto iniziato durante la primavera scorsa in occasione della campagna elettorale” ha detto Alquati. “Allora, dialogando con alcune professioniste, avevamo già ipotizzato la volontà di approfondire alcune tematiche che pongono al centro l’adolescenza e il sostegno ai nostri giovani”.

Protagonista dell’incontro sarà la psicoterapeuta Anna Bandera, esperta di infanzia e adolescenza, che interverrà con la relazione Crescere tra speranza e sofferenza: leggere l’adolescenza oggi. Bandera sottolinea come l’adolescenza sia una fase di profondi cambiamenti fisici, emotivi e sociali: “È importante dare voce alle loro esperienze, ascoltare le loro preoccupazioni e supportarli nel trovare un equilibrio tra speranza e sofferenza. Solo così possiamo aiutarli a crescere in modo sano e positivo, affrontando le sfide con resilienza e determinazione”.

Durante l’incontro si parlerà di argomenti centrali come i cambiamenti fisici legati alla pubertà, la costruzione dell’identità e la ricerca di autonomia. Si discuteranno anche le difficoltà della generazione digitale, tra social media, salute mentale e nuove forme di socializzazione.

“Innanzitutto ringrazio per la possibilità di essere qui e per avere l’opportunità di partecipare a un dibattito che tocca tematiche decisamente attuali che ci coinvolgono tutti: tanto noi ragazzi come diretti interessati, quanto i nostri genitori e gli adulti in generale, in qualità di educatori” ha commentato Carlo Ferrari.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà il primo di una serie di appuntamenti dedicati all’adolescenza, all’infanzia, al sostegno agli anziani e alle persone con disabilità. Jane Alquati conclude: “Un mio ringraziamento personale ai professionisti che hanno scelto di essere presenti, dimostrando di avere a cuore il benessere dei nostri ragazzi”.

