I lavori per la realizzazione della rotatoria in corrispondenza della piazzola ecologica di Castelverde stanno procedendo alacremente. Ad oggi è quasi del tutto completata la massicciata e completamente realizzate le isole spartitraffico e l’aiuola centrale. Entro la fine della prossima settimana, meteo permettendo, sarà del tutto completata la massicciata.

A seguire, verrà realizzata la fondazione in misto cementato e, nella settimana fra il 3 e l’8 marzo, l’asfaltatura di base. Dal momento che le lavorazioni di finitura sono in stretta relazione con le condizioni meteo, si rimanda alla settimana 3 – 8 marzo, in occasione della periodica riunione di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, ogni decisione circa la programmazione delle lavorazioni successive.

© Riproduzione riservata