Renault Symbioz, a suo agio con le famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Symbioz, il SUV Renault di segmento C richiama alla mente il termine simbiosi, che riportata al rapporto tra auto e passeggeri. Symbioz è un modello versatile per la famiglia, che si posiziona tra i modelli Captur e Austral e riesce nell’impresa di ospitare cinque adulti in un abitacolo confortevole pur mantenendo dimensioni esterne contenute. L’allestimento iconic pone Symbioz ai massimi standard del segmento C. Nella gamma si distingue per l’ambiente moderno, contraddistinto dalla scelta di colori e materiali. I sedili sono rivestiti da un tessuto a maglie larghe con un frammento di losanga sullo schienale di quelli anteriori. Un effetto alluminio spazzolato impreziosisce la parte superiore della plancia, mentre la parte inferiore è in Tep con cuciture a vista. Symbioz si attesta al top della categoria in termini di volume di carico in virtù della panchetta posteriore che scorrendo fino a 16 cm, può far variare il volume di carico da 492 a 624 litri, raggiungendo 1.582 litri nella configurazione con la panchetta posteriore ripiegata. Il bagagliaio è ampio e spazioso grazie all’assenza del bordo e il pianale piatto e l’accesso è ottimizzato dal portellone motorizzato con apertura e chiusura attivabili premendo il pulsante elettrico presente sul bagagliaio, usando la chiave Keyless Entry oppure semplicemente facendo passare il piede sotto il sensore del paraurti posteriore. Il peso, inferiore a 1.500 kg e l’altezza di 1,57 contribuiscono all’ottima efficienza della motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145. Renault Symbioz offre un equipaggiamento tecnologico che comprende il tetto in vetro opacizzante Solarbay. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato vanta un touchscreen verticale da 10,4″ di serie su tutte le versioni e un driver display da 10,3″. Symbioz è anche al top per quanto riguarda i livelli di sicurezza attiva e passiva, con 29 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza in retromarcia. Il conducente può contare su Adas di ultima generazione come l’Active Driver Assist, che offre un’autonomia di guida di livello 2, e la Guida ibrida predittiva con la motorizzazione ibrida per ottimizzare l’efficienza sfruttando al massimo l’energia elettrica lungo il percorso. Tale efficienza consente un’autonomia fino a 1.000 chilometri. Renault Symbioz è disponibile in quattro allestimenti: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic con prezzi che partono dai 32.100 euro della Evolution e fino ai 36.600 del top di gamma Iconic.

tvi/abr/gtr