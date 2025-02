Sanremo, Conti “Per me un sogno aprire il Festival con Benigni”

SANREMO (ITALPRESS) – Carlo Conti ha annunciato un ospite speciale della serata d’apertura del Festival di Sanremo: Roberto Benigni. “Per me è un sogno iniziare il Festival con lui. L’ho invitato nei miei tre precedenti Festival, ma non era mai stato con me. Stasera verrà a salutare il grande pubblico del Festival a modo suo, con la sua energia e la sua libreria. E mi ha detto che dovrà fare un annuncio”.

