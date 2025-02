La vittoria contro il Sudtirol ha rimesso in carreggiata la Cremonese, dopo la sbandata di Salerno. I grigiorossi vogliono consolidare il quarto posto, cercando magari di accorciare le distanze dallo Spezia, terzo in classifica. La squadra di Giovanni Stroppa nel prossimo turno di Serie B dovrà fare i conti con una trasferta insidiosa al San Nicola di Bari. I pugliesi, che stazionano in piena zona playoff, sono reduci da una sconfitta sul campo della Juve Stabia, che ha interrotto una serie di cinque risultati utili di fila, e contro Bianchetti e compagni cercheranno un pronto riscatto. La compagine allenata da Longo va forte tra le mura amiche, dove finora ha perso solamente due partite, e con gli innesti di gennaio punta a giocarsi la promozione attraverso un piazzamento nei playoff. Insomma, la Cremo dovrà fare i conti con un’avversaria ambiziosa.

Rispetto alla sfida di andata, che Cremonese si aspetta a Bari?

“Sarà sicuramente una partita diversa. Il Bari è fortissimo nell’idea di gioco e nelle individualità, ha preso giocatori di categoria superiore e giocare da loro è già difficile di per sé. Di contro, la Cremo non sarà quella dell’andata, le prestazioni lo dimostrano e stanno bene tutti. È bello andare a giocare a Bari in questo stato di forma”.

Sente una responsabilità maggiore o l’obiettivo resta solo confermare questa posizione di classifica?

“In questo momento non mi tocca alcun discorso, mi dispiace aver lasciato qualcosa per strada ma non posso recriminare nulla sull’impegno e le prestazioni della squadra. Guardiamo al percorso che stiamo facendo e alle prestazioni, che sono sempre di livello. Giochiamo per fare punti e meritarli sul campo, domani sarà questo il nostro obiettivo”.

Si può dire che nelle prossime cinque giornate si potrebbe decidere tanto? In programma ci sono tanti scontri con squadre della zona playoff…

“Pensiamo un ostacolo alla volta, sarà scontato ma deve essere così. Dopo questo mini ciclo ci saranno altre gare, vogliamo lavorare come fatto nelle ultime partite perché significherebbe molto. Sono soddisfatto di come la squadra si allena e di ciò che fa in campo, bisogna fare più punti possibili pensando di partita in partita”.

La Cremonese concede poche occasioni, che però spesso portano al gol. Semplice sfortuna?

“No. Sono errori, a volte anche visibili. Su Odogwu siamo stati molli e gli abbiamo permesso di girarsi, sono situazioni in cui serve più pensiero da difensore e non essere morbido in ciò che fai, a maggior ragione se ci sono situazioni facili da leggere. Per il resto la squadra concede davvero poco, è bravissima a tenere il campo e cerca il risultato attraverso il merito. Questo è un fattore”.

Ultimamente Vazquez segna meno, ma è sempre coinvolto e stanno venendo fuori altri elementi della rosa. Aspettava questo momento?

“Vazquez partecipava alle azioni anche quando faceva gol e vorrei che continuasse a farne. La squadra ha sempre avuto un ottimo approccio in fase offensiva, credo che faccia parte di un percorso normale. Magari non segna da un po’, ma a Salerno ha avuto occasioni importanti e più in generale arriva sempre al tiro e alla conclusione”.

Quando la Cremo attacca riesce sempre a rendersi pericolosa…

“La Cremo è una squadra completa, che partecipa alle due fasi con tutti gli uomini e ha la capacità di dominare sul campo in base all’avversario. Il fatto che chi subentra fa molto bene è un buon segnale, non è semplice mantenere uno stato psicofisico eccellente ma a parte Gelli tutti sono possibili titolari, come volevamo sin da inizio stagione. La squadra mi dà molta fiducia, perché tutti meriterebbero di giocare”.

De Luca ha segnato tre gol nelle ultime tre gare, domani inizierà dal 1′? Azzi è già un punto fermo sulla fascia sinistra?

“Azzi potrebbe giocare anche a destra con altri giocatori a sinistra o viceversa, si è inserito benissimo nel gruppo ma credo sia ancora indietro a livello di condizione. Per De Luca penso che sentire lo stadio applaudirlo e incitarlo al momento dell’ingresso in campo sia una grande soddisfazione. Qualche mese fa c’era il rischio che si creasse un certo giudizio, invece siamo contenti che sia rimasto e abbiamo puntato tanto su di lui. Deve solo continuare così, ho sempre pensato alla vicinanza del pubblico con la squadra e quello che si è creato allo Zini è bellissimo, perché anche nei confronti di giocatori che prima hanno fatto fatica c’è un’atmosfera migliore, forse grazie alla classifica e alle prestazioni”.

In quale posizione vede meglio Valoti?

“Nei tre ruoli sotto la punta, o centrale o come mezzala. Domenica è entrato benissimo, la sua condizione deve migliorare, ma l’ho rivisto più maturo rispetto a quando l’ho allenato un paio di anni fa. Il gruppo è straordinario, perché anche chi è appena arrivato sembra giocare qui da tanto”.

Quali saranno gli indisponibili?

“Gelli, Saro e lo squalificato Folino. Ritroviamo invece Ceccherini”.

© Riproduzione riservata