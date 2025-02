ROMA (ITALPRESS) – “Finché ci saremo noi al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. Sulla rottamazione non siamo contrari, perché no, ma è una tantum. Prima si parla di cose strutturali. Se ci sono i mezzi siamo assolutamente favorevoli”. Così il vicepremier, ministro e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

