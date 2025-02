Tajani “Sul fine vita la competenza dev’essere nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La posizione di Forza Italia è chiara: non può esserci una competenza regionale, ma deve esserci una competenza nazionale. C’è un dibattito in Parlamento che è sovrano. Bisogna ben distinguere tra il suicidio assistito e l’accanimento terapeutico dove siamo tutti contrari, ma il suicidio assistito non è che mi convinca molto”. Così il vice premier, ministro e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

