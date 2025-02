La storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, alimenta una spirale di violenze sempre più incontrollabili in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena. In scena, al Teatro Ponchielli martedì 18 febbraio (ore 20.30) uno degli spettacoli che hanno dato il via al teatro di narrazione, Kohlhaas. Protagonista uno strepitoso Marco Baliani, che ha interpretato il ruolo oltre un migliaio di volte.

Poco prima dello spettacolo, alle 18, sarà inaugurata nel Ridotto del Teatro la mostra Kohlhaas, il nome ricordato, nata dalla collaborazione tra Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona e il Teatro Amilcare Ponchielli.

L’installazione realizzata dalle classi 3B grafica, 4B scenografia, 5A scenografia del Liceo Artistico “A. Stradivari” di Cremona coordinate dal Professor Ferdinando Ardigò, ha visto i giovani artisti lavorare sulla vicenda di Michael Kohlhaas, allevatore di cavalli vissuto nella Germania del ‘500, vittima di un sopruso, che non risolto attraverso le vie del diritto ha alimentato una spirale di violenze.

Mercoledì 19 febbraio si terrà invece una lezione dal titolo: “Smontaggio drammaturgico di Kohlhaas”. Una lezione a metà tra viaggio e racconto in cui Marco Baliani affronterà l’intero spettacolo di Kohlhaas mostrando il suo metodo di lavoro per affrontare un testo, le tecniche, le dinamiche che danno vita a uno spettacolo di narrazione.

L’incontro è ad ingresso libero.

