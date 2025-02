Una giornata per scoprire e riscoprire l’importanza del giornalismo moderno con alcuni ospiti d’eccezione.

Dopo la buona riuscita della prima edizione, in un teatro Ponchielli sold out ormai da settimane, è tornato il “Post Talk Cremona”, un momento dedicato in cui il noto quotidiano online incontra i propri lettori.

Protagonisti, anche quest’anno i giornalisti della redazione del Post, a cominciare dal direttore Luca Sofri e dal suo vice Francesco Costa, che tra attualità e un pizzico di ironia, hanno portato in scena l’ormai iconica rassegna stampa.

“Grande piacere e soddisfazione nel risultato di quest’anno – ha commentato il direttore de ‘Il Post’ Sofri – che ci ha permesso di entrare in contatto con le persone di Cremona; al tempo stesso, queste iniziative permettono ai lettori che ci seguono da altre zone di scoprire e visitare la città”.

“E’ importante parlare delle notizie e di quello che accade intorno a noi – ha aggiunto Francesco Costa – un giornale ha anche quella funzione, perché non è solo fatto dai contenuti che produce, ma anche dalla comunità che riesce a costruirsi intorno; queste occasioni sono un modo per tornare a casa un po’ più ricchi, trascorrendo una giornata a suo modo divertente”.

Il progetto, lanciato appunto dal quotidiano online, ha negli anni toccato diverse città italiane, riscuotendo un ottimo successo.

“I nostri talk – prosegue Sofri – nascono dal fatto che ‘Il post’ ha cominciato molto presto (anche senza accorgersene molto) a costruire una comunità di lettori fedeli e interessati al lavoro che facevamo; quella stessa comunità che ha fin da subito manifestato il desiderio di potersi incontrare, avere delle occasioni pubbliche, fare quello che gli americani poi chiamano ‘live journalism’, cioè fare informazione dal vivo e su un palco”.

Diversi gli appuntamenti in programma e le tematiche trattate: dalla storia e la cattura di Matteo Messina Denaro fino ad una riflessione sul femminismo.

A riempire i quasi mille posti del teatro Cremonese sono arrivate persone di tutte le età provenienti da diverse zone del Nord Italia.

“Veniamo da Padova – ha commentato poco prima dell’inizio del Talk una donna presente insieme al marito – è per noi è già il secondo anno; essere qui è veramente importante, perché ti fa sentire dentro una comunità”.

“Sono di Milano – le fa eco una ragazza – e sono abbonata al giornale; credo sia stimolante trascorrere una giornata parlando di attualità; penso che informarsi renda cittadine e cittadini migliori quindi è interessante”.

Presenti all’iniziativa anche diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale di Cremona; tra loro, anche il sindaco Andrea Virgilio, la sua vice Francesca Romagnoli e l’assessore al Turismo Luca Burgazzi.

“L’informazione è di fatto un perno della nostra democrazia – ha commentato il primo cittadino – e farlo in questa casa della cultura (il teatro Ponchielli, ndr) penso sia altrettanto importante; è il nostro modo di intendere quello che è la democrazia locale”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata