Con la premiazione dei team vincitori si è concluso Hack_in_Cremona_2025, l’hackathon organizzato nell’ambito del progetto che ha messo al centro l’innovazione e l’imprenditorialità giovanile.

L’evento, che si è svolto al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona la notte di San Valentino, ha visto la partecipazione di 60 studenti suddivisi in 16 team provenienti da diverse università (Università Cattolica del Sacro Cuore – Cremona e Piacenza, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma), impegnati nello sviluppo di soluzioni creative e concrete alle sfide proposte da cinque importanti aziende italiane che hanno scelto di incontrare i giovani del nostro territorio in un contesto nuovo e sfidante, mettendo al centro le idee, la motivazione e le competenze dei ragazzi.

I 16 team multidisciplinari di studenti sono stati infatti chiamati ad affrontare challenge reali con approcci innovativi, valorizzando il confronto tra conoscenze diverse e stimolando la nascita di nuove idee imprenditoriali: infatti l’obiettivo era unire talento, creatività e capacità di problem solving per trovare soluzioni pratiche ai problemi aziendali.

Nel corso dell’iniziativa tutti i team sono stati affiancati da docenti, tutor e rappresentanti delle imprese. Coinvolti diversi esperti accademici e professionisti dell’Università Cattolica, oltre che rappresentati di Credito Padano e del CRIT.

Dopo un’intensa maratona di idee e progettazione durata 24 ore non stop, i team hanno presentato i loro progetti davanti a una giuria composta dai rappresentati delle aziende che hanno lanciato la sfida e sono stati decretati i vincitori sulla base di criteri di innovazione, fattibilità e impatto sul mercato.

“Innovazione e creatività sono qualità di cui il mondo del lavoro e le nostre imprese sono costantemente alla ricerca, specie in un contesto professionale ed economico competitivo come quello attuale. Per questo, progetti come Hack_in_Cremona 2025 sono vitali per stimolare idee e talenti e sviluppare nei nostri studenti forti capacità di problem solving, caratteristiche che potranno poi spendere una volta entrati nel mondo del lavoro. Ringrazio l’Informagiovani del Comune di Cremona per il lavoro portato avanti tutto l’anno con i nostri ragazzi. L’hackathon dimostra che è anche attraverso appuntamenti come questo che si impara a lavorare in team e a fare squadra, costruendo relazioni professionali e personali che dureranno nel tempo”, ha dichiarato il sindaco Andrea Virgilio prima delle premiazioni.

A seguire è intervenuta Simona Elmo, responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha ringraziato il Comune di Cremona per il sostegno ai progetti e per la capacità di sperimentare nuove iniziative con professionalità, competenza e attraverso una rete di partner preparati. “Rafforzare le capacità di innovazione dei comuni – ha detto tra l’altro – significa potenziare le capacità dei territori di lavorare con le nuove generazioni”.

“È stata un’esperienza entusiasmante vedere questi giovani talenti mettersi alla prova sulle sfide reali lanciate dalle imprese partner. I team coinvolti hanno presentato progetti molto ben costruiti, mettendo a frutto le competenze acquisite nel loro percorso universitario. Si è trattato di un esempio concreto di quella che si definisce Open Innovation, un approccio all’innovazione in base al quale le imprese combinano idee, risorse e competenze tecnologiche che arrivano anche dall’esterno. È una pratica che fa leva su un legame virtuoso tra imprese e talenti, lavorando con un ecosistema che coinvolge le università, gli enti pubblici e i giovani”, sono state le parole di Fabio Antoldi, docente della facoltà di Economia e Giurisprudenza e direttore scientifico del progetto.

“L’evento Hack_in_Cremona 2025 – ha evidenziato Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona – si è rivelato un’esperienza molto significativa, capace di coinvolgere i partecipanti con un entusiasmo e una dedizione fuori dal comune. I ragazzi hanno dimostrato un livello di ingaggio incredibile, spingendosi ben oltre le aspettative: infatti, molti di loro hanno scelto di trascorrere la notte in università con il sacco a pelo, trasformando gli spazi in un vero e proprio laboratorio di creatività e innovazione. Alcuni non hanno dormito affatto, restando svegli per 24 ore consecutive pur di non perdere la concentrazione sul proprio progetto. Questo spirito di squadra, determinazione e passione ha reso l’evento un successo straordinario, confermando l’importanza di iniziative come questa nel promuovere il talento e la collaborazione tra giovani innovatori”.

Ecco il dettaglio di ogni challenge con i relativi vincitori e premi:

Azienda: BIP Consulting con Timac Agro Italia

Challenge: Creare una piattaforma digitale innovativa capace di abbinare utenti con competenza specifiche alle necessità aziendali

Team partecipanti: 2 team (J&M, MilkyWhey)

Team vincitore: MilkyWhey (Diego Ferrari, Chiara Proserpio, Andrea Puglisi, Flavio Antoci, Andrea Rasetti)

Elemento distintivo della proposta: piattaforma che utilizza l’Intelligenza Artificiale che, attraverso una serie di domande, delinea le competenze trasversali dei profili da selezionare in ambito commerciale

Premio: Libro per supportare la crescita professionale e personale, sessioni gratuite di career coaching e supporto HR per redazione cv, iter di selezione accelerato per un contratto di stage presso BIP o Timac Agro Italia

Azienda: Fondazione Veronesi

Challenge: Progettare soluzioni efficaci per invogliare le persone a smettere di fumare, sensibilizzando sui rischi del fumo attraverso informazione scientifica e tecnologie innovative

Team partecipanti: 2 team (Drinking to quit Smoking, No Smoking Ninjas)

Team vincitore: No Smoking Ninjas (Lucia Letizia Ianni, Lucrezia Ferrari, Zinedine Lahrache)

Elemento distintivo della proposta: applicazione per informare le persone visivamente sui danni del fumo e che supporti il fumatore nel processo di interruzione

Premio: Kit brandizzato UniCatt

Azienda: Gruppo Bauli

Challenge: Progettare un sistema innovativo di controllo qualità dei panettoni (automazione del processo, tecnologia avanzata ed eliminazione dei difetti)

Team partecipanti: 3 team (DR4, Inside-out, OpenFood)

Team vincitore: DR4 (Marco Guyot Bourg Cristiano, Alessandro Codazzi, Nicolas Pollastri, Tommaso Maria Maffezzoni Amidani)

Elemento distintivo della proposta: controllo del prodotto attraverso un sistema di telecamere spettrali per valutare la qualità e la conformità

Premio: Zaino, borraccia e selezione di prodotti Bauli + visita guidata nello stabilimento di Castel D’Azzano con attività insieme al Pastry Team aziendale

Azienda: Latteria Soresina

Challenge: Progettare un prodotto innovativo per la GenZ, in linea con i valori di Latteria Soresina, che risponda ai bisogni emergenti di consumo e comunicazione

Team partecipanti: 4 team (Crema Gran Soresina, Dairy Minds, Gran Chips Soresina, Il Latticello).

Team vincitore: Gran Chips Soresina (Alessio Bettino, Federico Grassi, Tiziano Guaja, Chiara Pattaro)

Elemento distintivo della proposta: creazione di snack ad alto contenuto proteico, salutare, utilizzabile in vari contesti e commercializzabile attraverso diversi canali

Premio: Pacco di prodotti Latteria Soresina

Azienda: Mulan Group

Challenge: Ideare strategie di comunicazione creative e a basso budget per trasformare il capodanno cinese in un evento imperdibile per tutti

Team partecipanti: 5 team (Hack The Dragon, Le Lanterne Rosse, Luna Fest, Le Foodies, Mushu’s team)

Team vincitore: Le Foodies (Sara Barbieri, Alessia Ghiggi, Alessia Raffaeli, Moira Salamini, Benedetta Zanotti)

Elemento distintivo della proposta: proposta di una strategia di mercato che leghi il consumatore al prodotto attraverso premi, attività interattive legate alla cultura cinese

Premio: Un kit per cimentarsi nella preparazione dei piatti asiatici più conosciuti: shopper, libro “In cucina con Mulan” autografato da Giada Zhang, bacchette tradizionali cinesi, vaporiera in bamboo, grembiule da cucina, adesivi, biscotti della fortuna, bigliettino augurale tradizionale del capodanno cinese.

L’iniziativa Hack_in_Cremona_ 2025 è stata organizzata all’interno del progetto Cremona Start Lab, finanziato a valere sull’avviso ANCI– Giovani e Impresa di cui il Comune di Cremona attraverso il Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola Università, Sviluppo Lavoro, è capofila. Il progetto ha visto collaborare in questi mesi un ampio e significativo partenariato composto da:

Università Cattolica del Sacro Cuore, che è anche referente scientifico dell’iniziativa, Camera di Commercio, CRIT – Cremona Information Technology soc. Cons. A r.l., Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona Società Cooperativa Sociale, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri”, Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”, Istituto di Istruzione Superiore “Janello Torriani”, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona, REI – Reindustria Innovazione s.cons.r.l, Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

