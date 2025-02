FULIGNATI 6,5 – Miracoloso su Benali, può poco sul gol incassato nel finale.

ANTOV 6,5 – Lotta su ogni pallone, argina al meglio le offensive avversarie.

RAVANELLI 5,5 – Grande salvataggio nel primo tempo, Dorval però gli sfugge sulla rete nel finale.

BIANCHETTI 5,5 – Disputa una gara ordinata e attenta, ma pesa troppo l’autogol nel recupero.

COLLOCOLO 6 – Gara di sacrificio, costretto a chiedere il cambio per un problema fisico.

PICKEL 6 – Protagonista sul recupero palla che porta al gol di Valoti.

CASTAGNETTI 6,5 – In mezzo al campo detta i tempi come pochi altri, o nessuno, in Serie B.

VANDEPUTTE 5,5 – Parte bene, poi cala anche fisicamente.

AZZI 6 – Spinge e difende con costanza, gli manca solo un pizzico di concretezza in più.

VAZQUEZ 5,5 – Molto nervoso, rimedia un giallo che non gli consentirà di scendere in campo nella prossima gara. Stroppa lo sostituisce a fine primo tempo.

NASTI 6 – Lotta su ogni pallone, ne perde qualcuno di troppo, ma continua a mancargli il gol.

JOHNSEN 7 – Ancora una volta fornisce un assist da subentrante.

DE LUCA 6 – Lavora qualche buon pallone, ma spreca un paio di situazioni pericolose.

VALOTI 7,5 – Sigla un gol pazzesco, il suo primo in grigiorosso.

MAJER sv

Simone Guarnaccia – inviato a Bari

