SANREMO (ITALPRESS) – “Giorgio sarà in albergo a fare il baby sitter a mio figlio, è vero, è verissimo”. Così Carlo Conti in conferenza stampa parla dei suoi amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, in vista della serata finale del Festival di Sanremo 2025. “Pieraccioni è ancora a Firenze alla ricerca della crema solare, mentre Panariello è in zona”, ha detto Conti.

xg8/sat