Sanremo, Stash “Competizione non ha niente a che fare con la musica”

SANREMO (ITALPRESS) – “C’è un clima diverso dall’anno scorso, mi aspettavo di avvertire un po’ di gara e di competizione. Invece vedo che ognuno si prende la propria fettina di torta. Ciò mi rende felice perché secondo me tutto ciò che è competizione non ha niente a che fare con l’arte e con la musica”. Così il cantante dei The Kolors, Stash, durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo, prima della finale.

