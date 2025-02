Oltre a Luca Grignani ha depositato la sua candidatura per il congresso che il prossimo fine settimana andrà a eleggere il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Andrea Poggi, militante del partito, volto conosciuto negli ambienti sportivi, essendo consigliere del Cremona Rugby.

Passo indietro dell’attuale coordinatore cittadino Stefano Foggetti, Il congresso è indetto per sabato 22 febbraio. I termini per la presentazione delle candidature è scaduto oggi . Ma da qui a sabato potrebbero esserci novità, visto che il coordinatore provinciale Marcello Ventura ha sempre auspicato che anche su Cremona, come già successo in tutta la provincia, le cui elezioni si tengono tra oggi e domani, si andasse a candidatura unica. Bisognerà capire se si troverà un accordo.

Silvia Galli

