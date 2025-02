Giovanni Stroppa, amareggiato, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, il pari arrivato nel recupero contro il Bari. Queste le sue dichiarazioni.

Anche oggi si è vista una Cremonese solida, capace di costruire tante palle gol. Quanto fa male pareggiare in questo modo e riesce ad essere soddisfatto?

“Sono soddisfatto per la prestazione, non sono soddisfatto solo perché non siamo stati capaci di fare altri gol nonostante le 3 ripartenze avute a disposizione. Poi dobbiamo prestare attenzione fino alla fine, le partite terminano quando l’arbitro fischia tre volte. Invece su una situazione dove eravamo posizionati bene abbiamo subito un autogol assurdo”.

Pensa che a livello di umore questo episodio inciderà anche sul futuro?

“So solo che adesso girano le scatole: avevamo in mano la partita ed è assurdo pareggiare in questo modo”

Ancora una volta dalla panchina ha ricevuto risposte importanti e la Cremo ha dimostrato di essere incisiva alla distanza…

“Io la partite vorrei vincerle prima: dobbiamo imparare ad essere più incisivi da subito, abbiamo creato tante palle gol anche nel primo tempo senza concretizzare. Sappiamo di essere bravi anche nel corso della partita, i cambi influiscono e danno nuova linfa alla squadra ma dobbiamo concretizzare anche prima perché è un peccato aver lasciato per strada ancora una volta un paio di punti. Ci siamo fatti gol da soli”

Al termine del primo tempo ha sostituito Vazquez che salterà Cesena: è una decisione tattica o l’ha visto troppo nervoso?

“Avevo premesso di stare molto attenti alle ammonizioni: nel caso specifico possiamo parlare di ammonizione regalata e certi atteggiamenti non mi piacciono così ho scelto di sostituirlo”.

Nell’undici iniziale ha scelto a sorpresa Nasti…

“ La scelta avrà sorpreso voi, non me. Nasti arrivava da una partita perfetta con il Sudtirol, per questo l’ho scelto”

La classifica la preoccupa visto il distacco dalla terza?

“Non guardo la classifica; guardo invece a questo pareggio assurdo e dico che dobbiamo continuare a lavorare con positività e determinazione”.

