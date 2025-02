Dopo un avvio non esaltante venerdì, complice il maltempo, a detta degli operatori che hanno allestito i banchetti in piazza Roma a Cremona, è entrata nel vivo oggi la festa del cioccolato artigianale, un evento unico che unisce tradizione, artigianato e intrattenimento per appassionati e famiglie.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Acai (Associazione nazionale dei cioccolatieri artigiani italiani), ha portato nel cuore della città l’arte dei maestri cioccolatieri italiani, trasformando la piazza in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla lavorazione del cioccolato. Tante le persone che oggi hanno camminato e acquistato cioccolato nelle sue svariate forme e delizie tra i banchetti allestiti ai giardini pubblici.

L’evento, promosso da Confcommercio Provincia di Cremona e da Fiva, l’Associazione degli Ambulanti, con il patrocinio del Comune di Cremona, terminerà nella giornata di domenica.

Tra gli appuntamenti imperdibili, i laboratori ChocoBaby, che permetteranno ai più piccoli di diventare maestri cioccolatieri, realizzando cioccolatini da portare a casa, mentre per gli adulti saranno organizzate lezioni di cioccolato per scoprire i segreti della lavorazione artigianale.

