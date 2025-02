Celebrata domenica al Seminario Vescovile la Giornata diocesana delle famiglie promossa dall’Ufficio Pastorale Familiare della Diocesi di Cremona coordinato dai coniugi Maria Grazia e Roberto Dainesi coinvolgendo oltre un centinaio di adulti e bambini dal territorio. Un appuntamento annuale partecipato che si sviluppa alternando momenti di riflessione ad altri di convivio, nel segno di una gioiosa condivisione.

Il tema per questa edizione è ispirato al Giubileo 2025 Pellegrini di speranza, indetto da Papa Francesco, speranza che va declinata in diversi ambiti incluso quello famigliare. Qui si intreccia all’arte del perdono, che si apprende quando in coppia e con i figli si impara a ricalcolare come fanno i navigatori, secondo la testimonianza che hanno portato i coniugi Nicoletta Musso e Davide Oreglia.

Dopo la preghiera collettiva in salone Bonomelli, i bambini si sono spostati altrove per assistere allo spettacolo Ad occhi apert” della Compagnia dei Piccoli, mentre gli adulti hanno vissuto un momento di confronto. Poi di nuovo insieme per la Messa e per il pranzo. Le offerte raccolte durante la celebrazione sono destinate alle famiglie più fragili del territorio segnalate dall’associazione La Tenda di Cristo.

Federica Priori

