Lucio Corsi “Cerco canzoni che mi portino via dalla realtà”

SANREMO (ITALPRESS) – Non si è solo aggiudicato il secondo posto al 75° Festival di Sanremo: Lucio Corsi ha anche conquistato il pubblico con i suoi look improbabili e, soprattutto, con il duetto con Topo Gigio: «Io cerco canzoni che mi portino via dalla realtà – ha spiegato questa mattina nella Sala Stampa del Teatro Ariston – “Nel blu dipinto di blu” è una canzone che lo fa e Topo Gigio, che ha esordito nel 1959 proprio con la voce di Domenico Modugno, è un personaggio da sogno ma, insieme, reale. Sono affezionato ai suoi momenti televisivi, i duetti dei personaggi con lui erano momenti importanti in tv quando c’era più spazio per la fantasia. Oggi, invece, le tv sono sempre più sottili ed è difficile entrarci».

xg8/abr/red

© Riproduzione riservata