Sanremo, Carlo Conti “Il mio Festival è baudiano”

SANREMO (ITALPRESS) – “Adesso, visto che mi hanno definito un normalizzatore, penso a tornare alla normalità…” Lo ha detto Carlo Conti rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa.

“Il festival è il festival, per me il vero festival è baudiano, con le sue contraddizioni – ha aggiunto -, con i suoi commenti e le polemiche, mi piace averlo fatto così. Gira e rigira è una meravigliosa messa cantata in cui puoi inserire volta per volta la chitarra elettrica o l’organo, un meraviglioso rito collettivo, ci ha insegnato Pippo Baudo a farlo, spero sia stato un festival

baudiano nel miglior senso della parola”.

