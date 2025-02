Sanremo, Olly “La mia vittoria? Assolutamente inaspettata”

SANREMO (ITALPRESS) – A poche ore dalla vittoria al 75° Festival di Sanremo, Olly ancora quasi non ci crede: “Non mi aspettavo di arrivare al grande pubblico – ha detto nella Sala Stampa del Teatro Ariston – Sono tanti anni che scrivo e lavoro sulla mia musica e sono abituato a ricevere amore perché chi mi ascolta riconosce la verità in quello che scrivo. Però riceverne tanto in una settimana è stata una scoperta”.

