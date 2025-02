La sala Maffei della Camera di Commercio ha accolto domenica i soci dell’Associazione Liutaria Italiana arrivati a Cremona per l’assemblea annuale presieduta dal M° Simeone Morassi.

All’ordine del giorno il bilancio consuntivo e preventivo nonché un’analisi delle principali attività svolte lo scorso anno.

Nel 2024 Ali ha organizzato un’esposizione itinerante di strumenti di alto artigianato in Corea del Sud e patrocinato una mostra omaggio ad Ansaldo Poggi a Bologna.

Numerosi gli eventi in programma nei prossimi mesi, confermati in assemblea; particolarmente rilevante sotto il profilo commerciale è il ritorno in Giappone, da sempre fra i mercati di riferimento per la liuteria cremonese.

Fondata nel 1980 all’ombra del Torrazzo, l’Associazione Liutaria Italiana conta 90 professionisti sul territorio nazionale e risulta in crescita costante: nel 2025 sono 3 i nuovi iscritti.

Federica Priori

