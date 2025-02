Momenti di paura nella mattina di lunedì in corso Vittorio Emanuele, dove un uomo è caduto, probabilmente da una impalcatura, mentre stava svolgendo il proprio lavoro nel cantiere all’interno della Banca d’Italia, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di appartamenti di lusso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. L’uomo, un 52enne, è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Trattandosi di incidente sul lavoro, è altresì intervenuto personale di Ats Val Padana, per accertare la dinamica del sinistro.

© Riproduzione riservata