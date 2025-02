Guai giudiziari per Marco Paoloni, 40 anni, di Civitavecchia, ex portiere della Cremonese, condannato per truffa dal giudice del tribunale di Pordenone a 1 anno 1 mese e 15 giorni di reclusione, a cui si aggiunge una multa di 500 euro. Lo riporta “Il Gazzettino.it”.

Vittima del raggiro è un ragazzo di 22 anni che tra il 2022 e il 2023 sognava di diventare calciatore e che si era rivolto a Paoloni, convinto che fosse un intermediario calcistico. Il 40enne gli aveva proposto un contratto con una squadra svizzera di serie B, il FC Wil 1900, e con la Nike, facendosi inviare 2.200 euro per spese di consulenza, visite mediche e spese per la redazione del contratto. Peccato fosse tutto falso.

A Cremona Marco Paoloni, coinvolto nella maxi-indagine sulle scommesse e le partite truccate in serie B e Lega Pro, era stato assolto con formula piena dalla grave accusa di aver somministrazione un sonnifero, il Minias, ai compagni durante l’intervallo di Cremonese-Paganese del 14 novembre 2010.

