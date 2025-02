Migranti, Piantedosi “Sbarchi ridotti del 60 per cento”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci avviciniamo a metà mandato del nostro governo: tante cose abbiamo fatto, ma tante altre cose vanno fatte. Abbiamo ridotto gli sbarchi del 60%, abbiamo favorito canali di ingresso regolari e stiamo strutturando il sistema di accoglienza per fare in modo che possa essere stabilmente capace di reggere l’urto ogni qualvolta ci dovessero essere situazioni non dipendenti da noi e che possano in qualche modo metterci particolarmente alla prova”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia.

(Fonti video: Palazzo Chigi)