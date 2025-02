Salute mentale, in Campania spazio a politiche sanitarie innovative

NAPOLI (ITALPRESS) – L’istituzione di una Giornata Regionale sulla Salute Mentale; un maggior coinvolgimento delle associazioni del terzo settore e la creazione di un tavolo tecnico: sono alcune delle proposte per rispondere ai bisogni dei pazienti campani affetti da disturbi mentali emerse nel corso di un evento promosso a Napoli, nella sede del Consiglio regionale, da Johnson & Johnson insieme a diversi interlocutori del sistema Salute. In Italia, circa 3 milioni di persone soffrono di depressione, la principale causa di disabilità secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e uno dei disturbi mentali più frequenti. La Campania non fa eccezione: nel 2022, il tasso di nuovi pazienti trattati per disturbi mentali è stato di 58,7 ogni 10.000 abitanti. Nello stesso periodo, nella regione sono stati trattati per depressione 13.9 nuovi utenti ogni 10.000 abitanti.

