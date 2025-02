Nella commissione bilancio, svoltasi lunedì pomeriggio in comune a Cremona si è parlato anche degli accantonamenti che il Governo ha imposto agli enti locali. L’assessore Romagnoli ha garantito che non ci saranno tagli ai servizi., ma saranno anni difficili. Polemica strumentale per Fratelli D’Italia.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata