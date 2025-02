ITS Academy Cremona è tra le 48 Fondazioni che stanno partecipando all’iniziativa governativa “Villaggio Italia” in corso in Egitto, con il Ministro Valditara per promuovere l’istruzione tecnica e professionale italiana nel Paese.

L’evento si è svolto presso l’Istituto “Don Bosco” e si inserisce nel più ampio contesto del Memorandum d’Intesa firmato tra Italia ed Egitto nel 2024, un accordo strategico per rafforzare la cooperazione educativa e valorizzare la formazione tecnica, promuovendo al contempo la diffusione della lingua italiana. “L’eccellenza del nostro sistema educativo e le recenti riforme, come il modello del 4+2, sono strumenti chiave per formare giovani altamente qualificati”, ha affermato Valditara, sottolineando l’importanza di creare opportunità di sviluppo economico a supporto delle imprese italiane ed egiziane.

“Investiamo nella formazione per un futuro condiviso”. Il “Villaggio Italia” ospita 48 ITS Academy, tra cui il nostro ITS ACADEMY CREMONA (www.itscremona.it) specializzate in settori strategici per la cooperazione economica tra i due Paesi, come meccatronica, turismo, tessile, energia, agroalimentare e tecnologie per la vita. Presenti anche sette Istituti scolastici di filiera italiani e una scuola rappresentante la Rete Montessori.

“Quella che prende avvio oggi è una grande piattaforma di collaborazione che mette insieme la cooperazione educativa con quella industriale”, ha dichiarato Valditara. Workshop dedicati a studenti e docenti egiziani arricchiscono il programma, approfondendo temi cruciali come la lingua italiana, il sistema ITS, l’orientamento, le soft skills, l’educazione finanziaria e il settore moda/tessile, con il prezioso contributo del Salone dello Studente e di Job&Orienta.

A seguire ha avuto luogo una tavola rotonda dal titolo: “Education for prosperity: a business perspective” che ha illustrato il modello degli Istituti Tecnologici Superiori italiani (ITS), istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post-diploma, che collegano il mondo dell’istruzione a quello del lavoro e della produzione che collegano il campo dell’istruzione con il mondo del lavoro. Una particolare attenzione sarà dedicata ai campus formativi, alle reti territoriali che rafforzano la filiera tecnica, alla formazione e all’occupabilità dei giovani anche all’estero, tra cui l’Egitto.

Rafforzare la partnership italo-egiziana nell’istruzione. La missione del Ministro Valditara in Egitto si è concretizzata anche con un importante incontro con il Ministro dell’Istruzione egiziano, Mohamed Abdel Latif, occasione per consolidare la partnership bilaterale nel settore educativo. L’inaugurazione del Seminario sulla cooperazione italo-egiziana nell’istruzione tecnica e professionale ha ulteriormente suggellato l’impegno congiunto per un futuro di crescita condivisa, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, che individua proprio nell’istruzione e nella formazione un pilastro fondamentale per lo sviluppo del continente. “Non è un caso che il Piano Mattei per l’Africa individui proprio nell’istruzione e nella formazione il primo dei settori d’intervento”, ha concluso Valditara.

ITS ACADEMY CREMONA ha in programma a febbraio 2 grandi eventi per le aziende del territorio, patrocinato dall’Associazione Industriali di Cremona, dal titolo “ITS Academy Cremona: alta formazione per lo sviluppo del territorio”. Le aziende in cerca di talenti motivati e con spiccate competenze tecniche in ambito meccatronico, cosmetico e ICT sono invitata a partecipare per conoscere una serie di iniziative e modalità di collaborazione, opportunità di tirocini e apprendistati riservate alle imprese del territorio, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo imprenditoriale attraverso l’ottima sinergia tra mondo dell’istruzione e del lavoro che vive in ITS Academy Cremona.

