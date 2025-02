Un successo di pubblico ieri a Roma al Teatro Quirino per “Un Mondo Possibile: lo spettacolo musicale”, evento di solidarietà a favore dell’organizzazione non profit “Still I Rise”.

Insieme a Nicolò Govoni, cooperante cremonese, fondatore dell’associazione, si sono esibiti 84 allievi dalle scuole di Still I Rise, San Giuseppe De Merode, Musical Passion e Ateneo Arte e Danza, interpretando brani rivisitati tratti da musical celebri. Al loro fianco, la straordinaria partecipazione artistica di Valentina Cervi, Elena Sofia Ricci, Margherita Buy e, a sorpresa, Alessandro Preziosi, con letture di brani significativi sulla storia di Still I Rise.

“Sono entusiasta e al contempo commosso da tutto l’affetto che abbiamo ricevuto stasera, con oltre 800 persone ad accoglierci nel pubblico. Lo spettacolo “Un Mondo Possibile” è un sogno diventato realtà ed è stato un onore indescrivibile condividere questo palco con artisti eccezionali e con tutti questi incredibili ragazzi e ragazze”, commenta Nicolò Govoni.

I proventi dello spettacolo saranno interamente devoluti a Still I Rise e finanzieranno borse di studio che permetteranno ad alcuni studenti delle Scuole di Emergenza in Yemen e Repubblica Democratica del Congo di proseguire i loro studi presso la prestigiosa Still I Rise International School di Nairobi, Kenya, la prima scuola al mondo che offre ai bambini rifugiati il programma International in modo completamente gratuito.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata