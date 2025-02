Torna a Grumello l’allegria del carnevale, grazie alla Pro Loco che ancora una volta si è impegnata per la felicità dei più piccoli, e non solo. Già da alcune settimane i consiglieri e volontari sono al lavoro per assicurare un pomeriggio di allegria e spensieratezza.

Domenica 23 febbraio alle 14.30 è previsto il ritrovo di tutti i partecipanti a Cascina Castello in via Roma, da dove partirà alle 15.00 la sfilata dei carri con a bordo le variopinte maschere per le vie principali del paese. Al termine del percorso si tornerà al punto di partenza, dove proseguirà la festa con la possibilità di degustare i dolci tipici del carnevale: frittelle, lattughe, castagnole. Non mancherà la musica a cura del grumellese Mauro Tosio.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

Il Consiglio direttivo ricorda che è in corso il tesseramento e che ad ogni tesserato sarà dato il calendario 2025 “Grumello in copertina”.

© Riproduzione riservata