Il Giudice sportivo ha richiesto alla Procura federale un supplemento d’indagine riguardo la partita Bari-Cremonese e il concitato finale di gara. Il tecnico dei pugliesi Moreno Longo, dopo l’incontro, aveva accusato il giocatore della Cremonese Franco Vazquez di aver rivolto un’offesa di stampo razzista nei confronti del giocatore del Bari Mehdi Dorval. Un’accusa che era stata rispedita al mittente dalla società grigiorossa, che tramite il direttore generale Paolo Armenia aveva dichiarato di aver “parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari”.

Dopo quanto accaduto, c’era grande attesa per il comunicato di oggi del Giudice sportivo, che ha ricevuto due referti. Il primo è quello dell’arbitro, il secondo è quello dei due ispettori della Procura federale presenti sul posto.

Evidentemente, in base ai referti ricevuti, il Giudice sportivo non ha ritenuto possibile sanzionare con una squalifica. Proprio per fare chiarezza su quanto, eventualmente, è accaduto, lo stesso Giudice sportivo ha scritto nel comunicato diramato oggi che “letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara”.

Ora quindi la palla passa di nuovo alla Procura federale, che dovrà acquisire ulteriori elementi (audio, video, testimonianze) per fare chiarezza riguardo l’accaduto.

Nel frattempo, comunque, Vazquez ha ricevuto una giornata di squalifica, come da programma, visto che era in diffida e durante la partita del San Nicola ha ricevuto un’ammonizione. L’argentino salterà dunque la partita contro il Cesena, mentre riguardo le accuse ricevute tramite il tecnico Longo da Dorval dovrà attendere il supplemento d’indagine della Procura federale.

Mauro Maffezzoni

